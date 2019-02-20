ASİAD’dan SABAH Ankara’ya ödül

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (ASİAD) düzenlediği Ankara Sevdalıları ödül töreninde SABAH Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık'a Ankara'ya sağladığı katkılardan dolayı ödül verildi. Çukurambar'da bir otelde düzenlenen ASİAD Ankara Sevdalıları ödül törenine AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve ATO Genel Başkanı Gürsel Baran'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Osman Altınışık'ın ödülünü muhabirimiz Yunus Emre Öztaş aldı.