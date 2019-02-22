Şehitlerin adını ağzına alma

BUGÜN NELER OLDU

Önceki gün vefatının 4. yılında tüm Türkiye'de büyük bir minnet ve saygı ile anılan Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 20 Şubat 2015 tarihinde henüz 24 yaşındayken İzmir Ege Üniversitesi'nde, karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada teröristlerce katledilmişti. Çakıroğlu'nun şehadet haberi ülkeyi yasa boğmuştu. Siyasilerden magazin ve spor camiasına kadar hemen hemen her kesimden bu olaya tepki yağmıştı. Konuyla ilgili Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan okulun Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah S. tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Önceki gün şehit oluşunun 4. yılında tüm kesimler tarafından saygıyla anılan Fırat Yılmaz Çakıroğlu ile ilgili bir paylaşım da ''CHP-İYİ Parti- HDP'' ittifakının ortak Ankara adayı Mansur Yavaş'tan geldi. Mansur Yavaş, sosyal medyadan şehit Çakıroğlu'nun fotoğrafıyla birlikte ''Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 1000 yıldır bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimiz gibi o da ölümsüzlüğü tatmıştır. Aziz hatırası artık milletimize emanettir. Mekânı Cennet olsun'' şeklinde bir mesaj yayımladı. Bu mesajın ardından vatandaşlar paylaşıma tepki yağdırdı.