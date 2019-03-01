Çankaya’ya eşitlik gelecek

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı'nın Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, projelerini görkemli bir lansman ile vatandaşlara tanıttı. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekilleri; Hacı Turan, Barış Aydın ve Ali İhsan Arslan'ın da katıldığı lansmanda konuşan Amber Türkmen, Çankaya'nın 31 Mart akşamı ilk kadın belediye başkanına kavuşacağını ifade etti. Uzun yıllar TRT'de görev yapan ve Radyo ve Müzik Dairesi Başkanı olarak önemli projelere imza atan Türkmen, sanatçı kimliğini lansmanda da gösterdi. Ünlü Fransız Piyanist Stephane Blet'in sahne aldığı lansmanda Anadolu'dan Renkler ekibinin halk oyunları gösterisi coşkuyu arttırdı. Birbirinden güzel eserlerle salonda bulunanlara keyifli anlar yaşatan Piyanist Blet'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için bestelenen bir parçayı çalması ise salondakilerden büyük alkış aldı.Çankaya'nın mahalleleri arasında hizmet eşitsizliği bulunduğunu ve göreve geldiklerinde en büyük projelerinin bu olacağını dile getiren Türkmen, "Bir kadın aday olarak Çankaya Belediyesi'ne aday olduğum için onurlu ve gururluyum. Çankaya Cumhuriyet'in beşiği… Çankaya bize Atatürk'ün emaneti. Bu bilinçle Çankaya için çalışıyoruz. Çankaya 124 mahalleden oluşuyor. Birbirinden ayrı 124 mahalle. 124 mahallede de inanın bana farklı manzaralar var. Bizim o bazı yerlerde gördüğümüz güllük gülistanlık Çankaya, arka taraflara gittikten sonra ne yazık ki çocuğunu besleyemeyen, herhangi bir hizmete ulaşamayan gençlere, eğitim haklarından bile faydalanamayan çocuklara sahip. Bu yüzden eşit, adil, şeffaf bir yönetim anlayışımız olacak. İlk yapacağımız iş mahalleler arası hizmet eşitliğini sağlamak olacak. Çayyolu Mahallesi'nde ne varsa Topraklık Mahallesi'ndeki kardeşim de ona sahip olacak. En büyük projemiz bu olacak" diye konuştu. Türkmen ayrıca Çankaya'ya alzheimer hastaları için bir köy, sanatçılar için dev bir kültür merkezi ve iş kuran girişimcilere kira ve faturalarının ödenmesi gibi desteklerde bulunacaklarını müjdeledi."Çankayamıza bir kadın eli, bir hanım eli değmesi zamanı gelmiş, geçiyor" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ise, "Çankayamıza artık bir kadın eli değmesinin zamanı gelmiş geçiyor. Gençliğimizde Çankaya'ya parkları, caddeleri, alışveriş merkezlerinin olduğu yerleri gezmeye giderdik. Ama şimdi başka yerleri gezmeye gidiyorlar, son 25 yıldır neredeyse kimse Çankaya'ya gezmeye gelmiyor. Gençliğimizde köy olarak bildiğimiz Altındağ'a herkes gidiyor, geziyor, Altınköy'ü görmek istiyor. Yeniden Çankaya'nın gözde olması, herkesin yeniden gezmek, görmek istediği bir semt olması Amber Hanım'ın (Amber Türkmen) projelerine bağlı. İnşallah bunları gerçekleştirmeyi Allah nasip eder Çankaya makus talihini, o ideolojik takıntılı halini bir kenara bırakır" diye konuştu.MANSUR Yavaş'a proje eleştirisi getiren Özhaseki ayrıca, "İlçelere gittik, neler yapacağımızı belediye başkan adayı arkadaşlarımızla birlikte açıkladık. Ama ne yazık ki başkentte büyükşehir adayları olarak projelerimizi konuşamıyoruz. Eski alışılmış popülizm, karşılıklı laf dalaşı üzerine gidiyorlar. Karşımızda İki tane aday var birisi yeni çıktı inşallah projelerini söyler biz de projeleri konuşmaya devam ederiz. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olan arkadaşımızdan böyle bir cümle bile bulamadık. Gazeteciler sıkıştırınca 'Su fiyatlarını ucuzlatacağım' dedi. Şu kadar yaşıma bastım su fiyatlarının bir proje olduğunu ilk defa gördüm. Bu nihayetinde bir tarifedir. Mustafa Tuna başkanımızla konuştuk su fiyatlarını yüzde 30 geriye çektik. Bizim karşı rakibin tüm projeleri bitti mi şimdi? Bitti, o zaman niye aday oluyorsun kardeşim, yapma. Bugün (önceki gün) yine bir yerde konuşmuş, 'Zaten benim projelerimin çoğunu Mustafa Tuna Bey yaptı, Allah razı olsun´ demiş. O zaman niye aday oldun ki kardeşim, işler bitmiş. Yapacağın bir şey de kalmamış" şeklinde konuştu.