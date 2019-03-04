Genç güreşçiler zorlu sınavda

AVRUPA 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası bugün Sırbistan'da başlayacak. Novi Sad kentinde düzenlenecek şampiyona 7 gün sürecek. Organizasyon, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek. Türkiye, şampiyonada 10'u kadın 30 milli güreşçiyle tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek. Sırbistan'da ilk olarak grekoromen güreşçiler mindere çıkacak. Şampiyonanın ilk gününde Türkiye'yi 55 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Abdullah Toprak, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Osman Yıldırım
temsil edecek.
"HEDEF ILK ÜÇ"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, "Bu gençler bizleri önümüzdeki yıllarda olimpiyatlarda temsil etmeye aday isimler.
Sırbistan'da son derece zorlu bir şampiyona bizi bekliyor. Ama ne olursa olsun her zaman olduğu gibi yine hedefimiz tüm takımlarımızın ilk üçe girmesi.
Ekip olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Tüm sporcu ve teknik heyetimize başarılar diliyorum"
dedi.