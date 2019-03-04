Genç güreşçiler zorlu sınavda

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası bugün Sırbistan'da başlayacak. Novi Sad kentinde düzenlenecek şampiyona 7 gün sürecek. Organizasyon, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek. Türkiye, şampiyonada 10'u kadın 30 milli güreşçiyle tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek. Sırbistan'da ilk olarak grekoromen güreşçiler mindere çıkacak. Şampiyonanın ilk gününde Türkiye'yitemsil edecek.Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, "Sırbistan'da son derece zorlu bir şampiyona bizi bekliyor. Ama ne olursa olsun her zaman olduğu gibi yineEkip olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık.dedi.