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Ekmek fuarı başlıyor

Giriş Tarihi: 7.3.2019
Ekmek fuarı başlıyor
IBAKTECH (Ekmek, Pasta, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı), 7-10 Mart tarihleri arasında, ATO Congresium'da gerçekleşecek. 100'ün üzerinde ulusal firmanın yer alacağı fuarda, MasterChef Türkiye jürilerinden Mehmet Yalçınkaya, "işin sırrı" konseptiyle misafirlerle buluşacak. Şef Köksal Durum workshoplar gerçekleştirecek. Dünya şampiyonu ekmek ustası Muharrem Arıcı, tariflerini paylaşacak. Amerika ve Avrupa'dan üstün, yeni nesil yenilebilir resim kâğıtları, kumaş ve dantellerin de bulunacağı etkinlikte; endüstri 4.0'a uygun, karanlık değirmende, insansız fabrikada üretilen unlar da yer alacak. Ustaları yapacağı baklava ve börekler ziyaretçilere ikram edilecek.
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