Dört katlı bina çökme tehlikesiyle boşaltıldı

PLEVNE Mahallesi Eflatun Sokak üzerinde bulunan apartmanın en üst katındaki dairede yaşayanlar, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında kolonlarda oluşan çatlakları fark ederek komşularına haber verdi. Apartman sakinleri, çatlakların derinliğinden endişe duyarak durumu polis, AFAD ve belediyeye bildirdi. Apartmanı inceleyen AFAD ekipleri, binanın çökme riski altında bulunduğunu belirledi. Polis, alınan tahliye kararının ardından binadakilere megafonla anons yaptı. Hızla binayı terk eden vatandaşlar, sokak üzerinde endişeli bekleyişe geçti. Binada kalanların olması ihtimaliyle sokak üzerinde yoklama yapıldı. 21 dairenin bulunduğu apartmandan çıkan vatandaşlar, komşularının yanına sığındı. Gidecek yeri olmayanlar ise polis ekiplerince Ankara Valiliği'nin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirildi.Apartmanın 2 numaralı dairesinde yaşayan Mete Kayman, polisin anonsunu duyarak apar topar dışarı çıktıklarını belirterek, "AFAD ekipleri kontrol edecekmiş. Kolonlarda birkaç yerde çatlaklık var. 6 yıllık bir bina burası, müteahhit yapımı" diye konuştu.

'BABA BİNA ÇÖKÜYOR'

Dairesinde çatlaklar meydana gelen Nurettin Arslan, yaptığı açıklamada, sabah saat 04.30 civarında abdest almak için banyoda olduğunu belirterek, "Kızım da uyandı lavaboya gidiyordu. O anda bir ses geldi, bir çatlama sesi geldi. Koridorda oldu. Kızım bağırmaya başladı 'Baba bina çöküyor' diye. Halıyı kaldırıp bir baktım ki koridordaki fayanslar kabardı. Daha sonra AFAD ve polise haber verdik. Ekipler eve geldi fayansları kırdı, 'betonda bir şey yok' dedi tedbir amaçlı bizi dışarı çıkardı" ifadelerini kullandı.



ASIM BALCI BİNA SAKİNLERİNİ ZİYARET ETTİ

Altındağ'da boşaltılan bina sakinlerini ziyaret eden Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı geçmiş olsun dedi. Sosyal medyadan açıklama yapan Balcı, "Plevne Mahallemizde taşıyıcı kolonlarında oluşan çatlaklar sebebiyle tahliye edilen binada incelemelerde bulunduk. Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Olayın takipçisiyiz ve daima milletimizin yanında olacağız inşallah"