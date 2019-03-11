Şef fuarda kadınlara özel sunum yaptı

Ünlü
şef Mehmet
Yalçınkaya 8
Mart Dünya
Kadınlar
Günü'ne özel
Ekmek, Pasta,
Dondurma,
Çikolata ve
Teknolojileri
Fuarı'nda
(IBAKTECH)
kadın misafirlere
özel yemek sunumu
gerçekleştirdi. 7-10
Mart tarihlerinde , ATO
Congresium'daki gerçekleşen
organizasyonda
100'ün üzerinde katılımcı
ve 20 bine yakın
ziyaretçiye ulaşıldı. Ünlü
şef Mehmet Yalçınkaya,
"işin sırrı" konseptiyle
Altuntop standında fuara
katılan misafirlerle bir
araya geldi. Şef Mehmet
Yalçınkaya 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü'ne özel
yapılan 'Gluten Free Day'
ile hayatın her alanında
kadınlara özel yemek
sunumları gerçekleştirdi.