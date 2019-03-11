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Şef fuarda kadınlara özel sunum yaptı

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Şef fuarda kadınlara özel sunum yaptı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Ekmek, Pasta, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı'nda (IBAKTECH) kadın misafirlere özel yemek sunumu gerçekleştirdi. 7-10 Mart tarihlerinde , ATO Congresium'daki gerçekleşen organizasyonda 100'ün üzerinde katılımcı ve 20 bine yakın ziyaretçiye ulaşıldı. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, "işin sırrı" konseptiyle Altuntop standında fuara katılan misafirlerle bir araya geldi. Şef Mehmet Yalçınkaya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yapılan 'Gluten Free Day' ile hayatın her alanında kadınlara özel yemek sunumları gerçekleştirdi.
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Şef fuarda kadınlara özel sunum yaptı
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