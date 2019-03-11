Tekvandocular 2019’a hızlı başladı

BUGÜN NELER OLDU

GEÇEN haftabaşarılarını Hollanda'da da sürdürdü. Ay-yıldızlılar, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.altın madalyanın sahibi oldu.madalya kazanırken,üçüncülük kürsüsüne çıktı. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Sporcularımız iyi başladığı 2019'a aynı şekilde devam ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde en kritik yılın içerisindeyiz. Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz" dedi.