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Tekvandocular 2019’a hızlı başladı

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Tekvandocular 2019’a hızlı başladı
GEÇEN hafta Amerika Açık Tekvando Turnuvası'nda 5'i altın 8 madalya kazanan Türkiye Tekvando Milli Takımı, başarılarını Hollanda'da da sürdürdü. Ay-yıldızlılar, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. Erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen, 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve 73 kiloda Nafia Kuş gümüş madalya kazanırken, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün üçüncülük kürsüsüne çıktı. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Sporcularımız iyi başladığı 2019'a aynı şekilde devam ediyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde en kritik yılın içerisindeyiz. Ülkemizi gururlandırmak istiyoruz" dedi.
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Tekvandocular 2019’a hızlı başladı
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