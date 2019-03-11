Tıbbiyelilerden Anıtkabir ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e gelen dernek üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen heyet adına 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği Başkanı Dr. Abdulbaki Artık, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Artık, deftere şunları yazdı: "Türk tıbbiyelilerinin, İstanbul'un işgaline baş kaldırış tarihi olan 14 Mart 1919'un 100. yıl dönümünde manevi huzurunuzda toplanmış olmanın onurunu yaşıyoruz. Tıbbiye hangi şart altında olura olsun Türk milletinin bekası için yemin ve and içmiş, can vermiş, kan vermiş yıkılmaz ve sarsılmaz bir kaledir."