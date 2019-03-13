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Gazi ve şampiyon oldu

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Gazi ve Ankara şampiyon oldu
ODTÜ Elektronik Sporlar Topluluğu'nun bu yıl ilk kez düzenlediği METU GEEX E-Spor Turnuvası'nda Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi farklı kategorilerde şampiyon oldu. Etkinlik, ODTÜ Spor Merkezi'nde yapıldı. Turnuvada farklı üniversitelerden bin 500'ü aşkın E-spor tutkunu bir araya geldi. League of Legends (LoL) ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) şampiyonları belli oldu. LoL oyunu finalinde ODTÜ'yü 2-1 yenen Gazi Üniversitesi takımı şampiyonluğa ulaştı. ODTÜ'yü 2-0 ile geçen Ankara Üniversitesi de CS:Go oyununda şampiyonluğu elde etti. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını, Türkiye E-Spor Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Yunus Argan verdi.
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Gazi ve Ankara şampiyon oldu
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