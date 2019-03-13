Gazi ve Ankara şampiyon oldu

BUGÜN NELER OLDU

ODTÜ Elektronik Sporlar Topluluğu'nun bu yıl ilk kez düzenlediğia Gazi Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi farklı kategorilerde şampiyon oldu. Etkinlik, ODTÜ Spor Merkezi'nde yapıldı.League of Legends (LoL) ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) şampiyonları belli oldu.Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını, Türkiye E-Spor Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Yunus Argan verdi.