Ankaralılar memba suyu içecek

BUGÜN NELER OLDU

Özhaseki Ankara'daki Çamlıdere Barajı'nda incelemelerde bulunarak Gerede'den baraja taşınan suyun Ankara'ya ulaşmasını sağlayan vanayı açtı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna rahatsızlığından dolayı açılışa katılamadı. Özhaseki açılışta şunları söyledi:Bundan sonra Ankaralı hemşehrilerimiz, memba suyu içmeye başlayacak:Kesikköprü tarafındaki barajdan, Kızılırmak'tan gelen suyun artık Ankara'ya verilmeyecek. Bu su kötü müydü? Değildi. İhtiyacımızı görüyordu ve içilebilecek kalitedeydi. Ancak memba suyunun kalitesi de lezzeti de elbette farklı.Bir iki gündür Çamlıdere Barajı'nda biriken, Gerede'den gelen memba sularımız Ankara'ya verilmeye başlandı. Herkes çeşmelerini açıp gönül rahatlığıyla içebilir.Ankara'ya Kesikköprü tarafından gelen su verilirken belediyenin büyük bir elektrik masrafı vardı. Bu elektrik masrafı yılda yaklaşık 300 milyon liraya yaklaşıyordu. Şimdi buradan cazibeyle akacak su, belediyemizi büyük bir masraftan kurtardı. Zaten bu masraftan kurtulacağı için de bundan bir ay kadar önce değerli başkanımız mecliste bir karar aldı. Aldığı karar neticesinde, su fiyatları yüzde 30 geriye çekildi.Ankaralı hemşehrilerimize otobüs fiyatı en ucuz ne ise onu sağlamaya çalışacağız, ekmek fiyatlarında en ucuz ve en kaliteli ne ise ekmeği öyle yedirmeye çalışacağız. Su fiyatlarını yine takip edeceğiz. Belediyenin buradan para kazanması söz konusu olamaz. Maliyetleri en alt limitte tutarak Ankaralılar için fiyat tarifesini bu şekilde belirlemeye devam edeceğiz.