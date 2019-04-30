Başkent camileri ramazana hazır

Ankara İl Müftülüğünce, Beştepe Millet, Hacı Bayram, Kocatepe ve Melike Hatun başta olmak üzere kentteki cami ve Kur'an kurslarında, ramazan boyunca çeşitli programlar düzenlenecek. Kent genelindeki 3 bin 118 caminin 2 bin 655'inde ve bin 364 Kuran kursunda mukabele programları yapılacak. Melike Hatun başta olmak üzere 42 camide hatimli teravih namazı kılınacak. Ayrıca 343 camide itikafa girilebilecek ve 32 caminin müştemilatında bir ay boyunca iftar verilecek. Ramazan Bayramı'nın habercisi Kadir Gecesi'nde ise sabaha kadar açık kalacak bin 220 camide vatandaşlar ibadet edebilecek.

FITRE 23 LIRA OLDU

Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Müslümanların Ramazan Ayı'nı en iyi şekilde geçirebilmesi için tüm din görevlilerinin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü söyledi. Öğle ve yatsı namazları öncesinde müftüler ve vaizlerin Kocatepe Camisi'nde merkezi sistemle vaaz vereceğini belirten Sönmezoğlu, 150 camide ise canlı vaaz programının uygulanacağını kaydetti. Sönmezoğlu, ramazanın yardımlaşma ayı olduğunu vurgulayarak, "Bu sene fitre miktarı 23 lira olarak belirlenmiştir. Ama bu asgari bir miktardır. İsteyen vatandaşlarımız, gelir durumuna göre bu miktarı daha da yükseltebilir. Bir fitre bir kişiye verilmelidir, fitre bölünmez. Örneğin 100 lira fitre vereceğim, 50 lira birisine, 50 lira başka birisine gibi bir bölünme olmaz" ifadelerini kullandı.

ENDERUN USULÜ TERAVİH NAMAZI

Beştepe Millet Camisi'nin ramazan boyunca ibadet için yoğun kullanıldığına dikkati çeken Sönmezoğlu, bu yıl yine camide kadim bir Osmanlı geleneği olan "enderun usulü teravih namazı" kılınacağını bildirdi. Sönmezoğlu, geçen yıl aynı camide ilk kez kıldırılan bu namazın ramazana ayrı güzellik kattığını belirterek, "Bu usül, hocalarımızın güzel sesleriyle ve değişik makamlarla hem müezzinlik yaptığı hem cemaatle ilahiler söylediği hem de teravih namazını aynı makamda kıldırdığı özel bir mirastır " diye konuştu.