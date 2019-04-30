Uyuşturucu için hırsızlık yaptılar

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Çankaya'da20 Nisan'da ev ve iş yerlerine girerek çaldıkları değerli eşyaları değerinin altında satarak uyuşturucu madde temin eden zanlılar 6 gün içinde yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Çankaya'da meydana gelen hırsızlık olaylarını mercek altına aldı. Polisler 20 Nisan'da bir iş yeri ve 2 eve girerek hırsızlık yapan E.E., M.Ç ve M.C.K'nin izini güvenlik kameraları yardımıyla sürdü. Zanlıların 3 dizüstü bilgisayar, hafıza kartı, kıymetli taşlardan ve beyaz altından yapılan 12 bin dolar değerindeki kol saati, alyans ve bir miktar altın çaldıkları belirlendi. Hırsızlık için akşam saatlerini tercih eden zanlılar ev ve işyerlerine pencereden girdiklerini itiraf etti. Sabıka kayıtları bir hayli kabarık olan 3 hırsızdan E.E.'nin çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 61 suç kaydının bulunduğu,10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Zanlılardan M.Ç.'nin 7, M.C.K'nın ise 30 farklı suç kayının olduğu öğrenildi. 27 Nisan'da adliyeye sevk edilen hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi