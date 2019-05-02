Anadolu’da sorunsuz 1 Mayıs

BUGÜN NELER OLDU

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Ankara'da Anadolu Meydanı'nda kutlandı. Güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde olduğu alana girişler dört yerden sağlanırken, özel harekat polisleri meydanda kuş uçurtmadı. Kızılay Meydanı'ndan Tandoğan istikametine ise trafik kapatıldı. Bariyerlerle güvenlik çemberine alınan alanda dedektör köpeklerle patlayıcı madde araması yapıldı. Kızılay ve AKM'den gelen gruplar polis korteji eşliğinde Anadolu Meydanı'na yürüdü. Kutlamalarda 5 bin 800 emniyet mensubu görev alırken, sağlık ekipleri de alanda hazır bekletildi. Anadolu Meydanı'na CHP kortejinin yürüyüşü sırasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Yaşanan arbede polis ekiplerinin ve parti görevlilerinin araya girmesi ile son buldu.1 Mayıs etkinlikleri öncesi provokatif eylem hazırlığı içinde oldukları belirlenen terör örgütü Türkiye Komünist İşçi Partisi (TKİP) üyesi 7 zanlı gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi provokatif eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen TKİP terör örgütünün açık alan yapılaması Devrimci Gençlik Birliği (DGB) üyesi olduğu tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Alınan yasal izinlerin ardından belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.