Başkan yaşar kutlamalara katıldı

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLE'DE ise Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Emeğin en yüce değer olduğunu belirten Yaşar, "Onuru ile çalışan, ekmek parasını alın teri ile kazanan, her türlü haksızlık ve sömürüye karşı direnen, tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" dedi. Başkan Yaşar, Anadolu Meydanı'ndaki 1 Mayıs mitingine katılmak için Yenimahalle'de toplanan Disk Genelİş Sendikası üyeleriyle buluştu. Yaşar, üyelere 1 Mayıs'ın bayram havasında kutlanılması temennisinde bulundu.