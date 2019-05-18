Başkan Oğuz’un hedefi engelsiz Kahramankazan

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KahramankazanBelediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede ikamet eden engelli bireyler ve aileleriyle iftarda sofrasında bir araya geldi. Program, Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Oğuz ve beraberindekiler iftar öncesinde, engelli bireylerin Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yaptıkları resim ve el işi ürünlerden oluşan sergiyi gezdi. Oğuz ve beraberindekiler burada resimler ve eserler hakkında engelli bireylerden bilgi aldı. Daha sonra hep birlikte oruçlar açıldı. Oğuz, belediye olarak eğitim ve sağlık başta olmak üzere tüm hizmetleri engelli bireylerin düşünülerek üreteceklerini söyledi. Katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerini ve engelli bireylerin de bunun en önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan Oğuz, "Engelsiz bir Kahramanakazan oluşturacağız. Engelsiz Yaşam Merkezi'miz engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonun sağlanması anlamında ciddi katkılar sunuyor. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin mutluluğu ve rahatı için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.