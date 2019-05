Çiğdem Mahallesi komşuluk sofrasında

BUGÜN NELER OLDU

Mahallede bulunan Can Yücel Parkı'nda hazırlanan yer sofrasına komşuların evde hazırlayıp getirdikleri yiyecekler konuldu ve komşular hep birlikte iftar yemeği yediler. Komşuluğun, dostluğun, kardeşliğin ve paylaşımın önemini vurgulamak için her yıl bu etkinliği düzenlediklerini söyleyen dernek yönetim kurulu üyesi ve mahalle muhtarı Hasan Hüseyin Aslan komşuların ilgi ve katılımının beklediklerinin üzerinde olduğunu ve oldukça güzel vakit geçirdiklerini söyleyerek tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Bu ilgi doğrultusunda her yıl etkinliği tekrarlayacaklarını da sözlerine ekleyen Aslan, 5 yıldızlı iftar sofralarının yerine paylaşmasını bilenlerin komşuluk sofrasının önemini vurguladı ve her şeyin paylaştıkça çoğaldığını söyledi.