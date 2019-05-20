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Erzincanlılar iftarda bir araya geldi

Sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği “Geleneksel Erzincanlılar İftar Programı” Karayolları Akköprü Sosyal Tesisleri’nde yapıldı

Giriş Tarihi: 20.5.2019
Erzincanlılar iftarda bir araya geldi
YOĞUN katılımın olduğun İftar programına siyaset, ticaret ve bürokrasi dünyasından Erzincanlılar, tüm ilçelerden aileler, gençler ve çocuklar ilgi gösterdi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in duası ile başlayan programda ERDEF Başkanı Selahattin Ayvaz, Kuruluşlar adına hoş geldiniz konuşması yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu duygularını paylaştı. İftar programı Erzincanlıların sohbeti ile devam etti.
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Erzincanlılar iftarda bir araya geldi
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