Onkolojinin kanatsız melekleri

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin kanser tedavisinde bir numara olan hastanelerinden 500 yataklı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki onkoloji hemşireleri 'Bir güç bin umut' anlayışıyla güler yüzleriyle çalışıyor. Bu hastanede 480 kişilik hemşire ordusuyla kanserli hayatlara ışık saçıyorlar. Hastanede 36 yatağa 12 hemşire düşüyor.36 yıldır bu meslek içinde olduğunu ve ekibimle çok güçlüyüm diyen hemşirelerden sorumlu müdür Hülya Çırak(54), "Tükenmiş, yaşamının hangi yöne gittiğini araştırıp bilerek gelen hastalarla ilgileniyoruz. Onkolji hemşiresi psikolojisi tükenmiş bu hastalara 'Bir güç bin umut' diyerek bir hemşire bin umut dağıtıyor. Tükenmeden çalışmak, sürekli kendimizi yenilemek durumundayız. Nöbetlerimiz oluyor yeri geliyor evladımızı evde hasta bırakıp burada başka hastalara şifa dağıtıyoruz" diye konuştu.Yaşamla ölüm arasında savaş veren yorgun savaşçıların umudu olan hemşireler hastalara sadece tedavide yardım etmiyor. Hastaların moralini yüksek tutmak için doğum günlerinde yeni yılda partiler düzenleyen bayramlarda aileleri yerine hastalarla vakit geçiren hemşireler ömürlerini kanser hastalarına adıyor. Hematolojide başhemşirelik yapan Fadime Özcan, "10 yıldır bu işi yapıyorum durumları ağır hastalarla ilgileniyoruz. Psikolojik yükü ağır bir klinik burası.20 yataklı bir servisimiz var ve hastaların yüzde 70'i genç en az tedavi süreleri 1 ay. Hastalarla aile oluyoruz ağlarken de gülerken de yanlarında biz oluyoruz. Burada yaşamın da ölümün de adım adım geri dönüşüne şahit oluyorsunuz. Evden gelişimizi, yolumuzu dört gözle bekliyorlar. Annelik ötesi duygular hissediyoruz" dedi.SÜMEYYE Hatice Kurt(27) Genel Cerrahi servisinde gece gündüz hastalara yol arkadaşlığı yapıyor. Kurt, "Biz bu klinikte sadece mesai yapmıyoruz, avuçlarımıza 'hasta' diye bırakılan kanserli insanların şifa bulması için sabahlara kadar başlarında bekliyoruz, ilaçlarını takip ediyoruz. Her hasta farklı bir anı bırakıyor hayatımda buraya gelip tedavi süreçleri film şeridi gibi gözümden geçiyor" ifadelerini kullandı.HEMŞIRELERI kanatsız iyilik meleği olarak gördüğünü belirten hasta Gülay Çelik, "Hastane özel hastane pozisyonunda hemşireler güler yüzlü, bana kendi kızım gibi bakıyorlar. Şefkatli ve ilgili olmaları hastanede olduğumuzu unutturuyor. Allah hemşirelerimizden razı olsun onları başımızdan eksik etmesin" dedi.