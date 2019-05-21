Hedefi dikiş atölyesi kurmak

BUGÜN NELER OLDU

Girişimcilik kurslarına katılan veya kredi desteği alıp iş yeri açarak ayakları üstünde durmaya çalışan kadınların sayısı da her geçen gün artıyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) kurumundan yararlanıp iş hayatına atılan 44 yaşındaki Sabiha Önder, "Benim hedeflerim arasında dar gelirli bayanlara iş imkânı sağlayıp onların da kendilerine güvenmelerini göstermek. Yanımda 2 kişi çalışıyor ve çok yoğun bir şekilde sipariş alıyorum. Hedefim daha büyük bir yerde daha büyük bir dikiş atölyesi kurmak" diye konuştu. Kırıkkale doğumlu Sabiha Önder lise öğrenimini tamamladıktan sonra Ankara'ya taşındı. Çocukluğu çok büyük maddi sıkıntılar içinde geçtiği için evladının bu sıkıntıları yaşamasını istemeyen Önder evinde uzun yıllar el işi ve terzilik yaptı. Bunu kazanca dönüştürmeye karar verdi. Hem kendini geliştirmek hem de ailesinin bütçesine katkı sağlamak için el işi kursuna gitti. Daha sonra kendi evinde bu işi yaparak satışa başladı. Müşteri sayısının arttığını fark eden ve beklentilerini karşılamak için kredi çeken Önder şöyle anlattı: "Mikro kredi ile tanışmak benim için bir dönüm noktası idi. Grubumu oluşturarak ilk 500 TL ile başladım. İkinci el dikiş makinemi aldım küçük siparişlerle işimi döndürmeye çalıştım. İşlerimin iyi gitmesi müşterilerimin memnun kalması bana yeni siparişler almamı sağlıyordu. Daha sonra ikinci kredime başvurdum 1.000 TL kredi aldım ve sıkıntı çekmeden ödedim. Bu sayede daha fazla siparişe yetişmeye çalıştım ve böylece kendimi geliştirdim. Siparişlerimin çoğalması evde yetişemez hale geldim ve küçük bir dükkâna geçmeye karar verdim. Küçük bir dükkân açtım. Dükkân sayesinde müşteri sayımda arttı. İşlerimin iyi gitmesi performansımın yüksek olması kredimi de etkileyerek her sene kredim artarak ilerledim. İş yoğunluğundan dolayı yanıma 1 eleman aldım. Elemanıma işi öğrettim artık daha fazla işe yetişebiliyordum."HEDEFLERININ arasında dar gelirli bayanlara iş imkânı sağlamak diyen Önder, "Tek tek ilmek ilmek dikişlerimi yapmak bana ayrı bir mutluluk katıyordu. İşlerimin iyi gitmesi sayesinde dükkânımı büyük yeni bir yere taşıdım. Yeni dükkânımda ikinci bir eleman aldım. Bayanlar ile el ele verip sermaye desteğin de mikro kredi den alıp hayata emeklerimizle işlerimizle ayakta durup daha iyi işler başarabilmekti. Dükkânımda iş çeşitliliği olarak özellikle elişi, nevresim takımları, çeyizlik eşya olarak çeşitlendirdim. Şimdi 10 bin TL kredi kullandım ve haftalık taksitlerimi çok rahat ödüyorum. Yanımda 2 kişi çalışıyor ve çok yoğun bir şekilde sipariş alıyorum. Hedefimde daha büyük bir yerde daha büyük bir dikiş atölyesi kurmak" dedi.