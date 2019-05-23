Gazeteci Taki Doğan son yolculuğuna uğurlandı

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BAŞKENTTE bir süredir tedavi gördüğü hastanede, önceki gün yaşamını yitiren gazeteci Taki Doğan (68) son yolculuğuna uğurlandı. Ortadoğu Gazetesi Ankara Temsilcisi ve başyazarı, aynı zamanda Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi olan Taki Doğan için Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza, Doğan'ın yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bazı milletvekilleri, TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, SABAH Ankara Yayın Yönetmeni Osman Altınışık ve çok sayıda gazeteci katıldı. Cenaze namazı ve duaların ardından Taki Doğan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Gölbaşı ilçesine götürüldü.