‘Olimpiyat şampiyonu olabilirim’

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ençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan milli tekvandocuları makamında kabul etti. Kabulde, ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu İrem Yaman, bronz madalya alan Rukiye Yıldırım, Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile teknik direktörler Ali Şahin ve Servet Tazegül yer aldı.Kasapoğlu, "Bu başarıların arkasının geleceğine inanıyorum. Hem şampiyonalarda hem de olimpiyatlarda güzel bir gelecek bekliyor. Tokyo'dan çok ümitliyim.Hem tekvando hem de diğer branşlarda 2020'ye yönelik bazı analizler yaptık. İnşallah pek çok branşta çok parlak bir olimpiyat bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.KARIYERINDEKI tek eksik madalyanın olimpiyat altını olduğunu vurgulayan İrem, "Olimpiyat altın madalyasını Türkiye'ye getirmek istiyorum. Dünya Şampiyonası bizim için 2020'den bir önceki önemli turnuvaydı. Şimdi Grand Prix'lerde performansımı ölçüp, oralarda altın madalya kazanmak istiyorum. Olimpiyatlar için her müsabaka antrenman değerinde oluyor. Olimpiyat şampiyonluğunu kazanabilirim" dediDÜNYA üçüncüsü Rukiye Yıldırım ise "Üçüncü oldum, biraz üzüldüm ama kaybettiğim sporcu birinciliği elde etti. İnşallah onu da yenip olimpiyatlarda altın madalya alacağım" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de "Sporcularımız bizleri gururlandırdı. Moral kazandık. Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları. Psikoloijk eşik çok önemliydi, onu yakaladık" şeklinde görüş belirtti.DÜNYA Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Nur Tatar Askari sakatlığı, bronz madalya elde eden Nafia Kuş ise uçağını kaçırdığı için kabule katılamadı. Bakan Kasapoğlu, dünya üçüncüsü Nafia Kuş ile telefonda görüştü. Kasapoğlu, kabulün sonunda tekvando kıyafeti "dobok" giydi ve siyah kuşak bağladı. tek eksik madalyanın olimpiyat altını olduğunu vurgulayan İrem, "Olimpiyat altın madalyasını Türkiye'ye getirmek istiyorum. Dünya Şampiyonası bizim için 2020'den bir önceki önemli turnuvaydı. Şimdi Grand Prix'lerde performansımı ölçüp, oralarda altın madalya kazanmak istiyorum. Olimpiyatlar için her müsabaka antrenman değerinde oluyor. Olimpiyat şampiyonluğunu kazanabilirim" dedi