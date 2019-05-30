Klavye şampiyonu yeni rekor peşinde

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ULUSLARARASI klavye şampiyonalarında 4 kez dünya rekoru kıran Aşkın, 12 yıldır katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok kez birinciliği kazandı. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda şube müdürü olarak görev yapan Aşkın, F klavyeyi, Gümüşhane Adalet Meslek Lisesi'nde öğrenciyken kullanmaya başladığı daktilo sayesinde öğrendiğini belirtti. İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gördüğü yıllarda F klavyede 10 parmak yazma çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Aşkın, daktilo dersine giren öğretmeninin teşvikiyle yarışmalara katıldığını söyledi. Aşkın, ilk kez 2007'de Türkiye şampiyonasına katıldığını ifade ederek, "Yarışmalarda derece elde edemeyeceğimi düşünüyordum ama ilk katıldığımda Türkiye şampiyonluğunu kazandım. Bu, yarışmalarda derece elde edemeyeceğime dair ön yargımı kırdı" dedi. Yarışmanın düzenlendiği yerde F klavyenin mucidi İhsan Sıtkı Yener ile tanışma fırsatı bulduğunu belirten Aşkın, Yener'den aldığı eğitim ve desteklerin ardından dünya şampiyonalarında da yarıştığını kaydetti.Aşkın, 2007'den bu yana ulusal ve uluslararası yarışmalara aralıksız katıldığını anlatarak, "Şu ana kadar 18 Türkiye şampiyonluğu, 4'ü dünya rekoru olmak üzere 7 dünya şampiyonluğu kazandım. Uluslararası şampiyonalarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve yeni rekorlar kırmak için çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu.