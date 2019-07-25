Altındağ’da ilkler yaşanıyor

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Altındağ'da engelliler için engeller bir bir ortadan kalkıyor. Daha önce Ankara'nın ilk Engelsiz Oyun Parkı'nı engelli çocukların hizmetine sunan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, şimdi de engelli vatandaşların kullandığı akülü araçlar için "şarj istasyonu" projesini hayata geçirdi. Engelli vatandaşların sosyal hayata uyum sağlamaları ve yaşam standartlarını daha üst seviyelerde sürdürmeleri için erişilebilir noktalar oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, "Bu nedenle engelliler için akülü araç şarj istasyonlarını faaliyete geçirdik. Bu istasyonlar akülü araç kullanan engellilere büyük kolaylık sağlayacak. Altındağ için çok önemli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şarj istasyonlarından Türkiye'de sayılı illerimizde var. Bundan böyle engelli bireylerimiz hiçbir ücret ödemeden akülü araçlarını buralardan şarj edebilecekler. Şimdilik bu istasyonları vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Hamamönü, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Altındağ Belediyesi önüne koyduk. Bu sayının talebe göre artması için de çalışacağız" dedi.