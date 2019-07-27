Kasapoğlu’ndan Pursaklar’a ziyaret

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PursaklarBelediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede spora yönelik yapılan çalışmalar ve gençlik merkezleri hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu gençlik ve spora yönelik çalışmalar konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Pursaklar'a iki tane daha gençlik merkezi kazandırmayı hedefliyoruz. İnşaatı devam eden çok amaçlı spor tesisinin de bir an önce bitirilmesi için bakanlık olarak gayret göstereceğiz. Sporu sadece futboldan ibaret saymıyoruz. Tüm branşlarıyla ülkemizin her yerinde sporu yaygınlaştıracağız" diye konuştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye bir tane gençlik merkezinin kazandırıldığına dikkat çeken Ertuğrul Başkan, "Öncelikle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu belediyemizi ziyaret etti. Kendisini ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Sayın Bakanımızdan spor tesisi için güzel bir müjde aldık. Yapımı devam eden çok amaçlı bir spor tesisinin tamamlanacağı ve iki tane gençlik merkezinin ilçemize kazandıracaklarını ifade ettiler. Bu tesis ve gençlik merkezleri Pursaklar için kazanç olacak. Bakanımıza vermiş olduğu spor tesisi müjdesi için ilçemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.