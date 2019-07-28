Paralımpık Judo mıllı takımı’ndan italya’da 3 madalya

BUGÜN NELER OLDU

GÖRME Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 3 madalya kazandı. İtalya'da düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.