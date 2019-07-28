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Paralımpık Judo mıllı takımı’ndan ’da 3 madalya

Giriş Tarihi: 28.7.2019
Paralımpık Judo mıllı takımı’ndan italya’da 3 madalya
GÖRME Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 3 madalya kazandı. İtalya'da düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 57 kiloda Zeynep Çelik Aydın altın madalya, 60 kiloda Recep Çiftçi gümüş madalya ve 48 kiloda Ecem Taşın bronz madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı" ifadeleri kullanıldı.
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Paralımpık Judo mıllı takımı’ndan italya’da 3 madalya
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