At binme sırası kavgasında, bebeğe yumruk atıldı iddiası

GEÇEN cuma günü Altındağ'da bir parkta meydana gelen olayda, B.B. ve A.B. kardeşler, kuzenleri G.K.'yi de alarak at binmek için parkta ailelerinin yanından uzaklaşıp, parkurda sıraya girdi. İki kardeş kuzenlerini ata bindirmek isterken iddiaya göre Alper G., sıranın kendilerinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışma büyürken, Alper G.'nin yanında bulunan Pınar B., genç kıza tokat attı. B.B.'nin karşılık vermek istemesi üzerine de Alper G., genç kıza yumruk attı. Bu sırada kucağında kuzeni bulunan A.B., araya girmek istedi. Ortalık bir anda karışırken Alper G., A.B. ve kucağındaki küçük G.K.'ye de yumruk attı. Alper G. ve Pınar G.'nin yanında bulunan 2 kişi daha kavgaya karıştı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kavga, parktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavga sırasında A.B.'nin kucağında bulunan 1,5 yaşındaki yeğeninin aldığı darbe de görüntüde yer aldı. A.B.'nin, aldığı darbenin ardından yeğenini yere bırakıp, yanına gelen küçük bir yakınına verdiği görüldü. Vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri oluşan iki kardeş ve yeğenleri, aileleri tarafından hastaneye götürüldü. Darp raporu aldıktan sonra da polis merkezine giderek şikayetçi oldular. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

'YEĞENİME İKİ YUMRUK ATTILAR'

B.B. adlı genç kız, : "Genç bir kadın geldi, bana tokat attı. Kocası saçımı tuttu. Erkek kardeşimin kucağındaki 1,5 yaşındaki yeğenime iki yumruk attılar, benim saçımdan tuttular, suratıma tokat atıp, yerde sürüklediler, boynumu çizdiler, yerde tekmelediler. Şu anda kaburgalarım, her yerim acıyor. Darp raporu da aldık, şikayetçiyim" A.B. de "Kucağımda yeğenim vardı. Ayırmaya girmiştim. Hem bana hem de kucağımda bulunan yeğenime yumruk attı" dedi.