Kızılcahamam’da ‘sessız kamp’

Doğada işaret diliyle iletişim kurmanın zor olmadığını tüm insanlara fark ettirmek amacıyla düzenlenen kampa, Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan ve 7'den 77'ye her yaştan işitme engelli bireyler ve işitme engeli olmayan bireyler yoğun ilgi gösterdi. İşitme engeli olan Hikmet Onat'ın önderliğinde gerçekleşen Sessiz Kamp'a katılan bireyler Kızılcahamam Şahinler Tabiat Parkı'nda kaldıkları süre boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek zamanlarını doğayla ve birbirlerinin hayatlarına dokunarak geçirdiler. Sessiz Kamp'ın kurucusu Hikmet Onat, doğuştan işitme engelli olduğunu belirterek işaret dilini sonradan öğrendiğini söyledi. Onat, "İşaret dilini yaygınlaştırmak için işitme engelli ve işiten bireylerin bir arada toplanmasını istedim ve böyle bir kamp projesi aklıma geldi. Kampın adını koyma aşamasında düşüncelerim oldu. 'Sessiz Kamp' yaptıktan sonra işitme engeli olan arkadaşlar fikrimi beğendi" ifadelerini kullandı.

DİĞER İLLERDE DE YAPACAĞIZ

Sessiz Kamp'ın başlama noktasının Eskişehir olduğunu söyleyen Onat, kampı Türkiye'nin doğu illerinde de yapmak istediklerini söyledi. Onat, "Sessiz Kamp'ın ilkini Eskişehir'de yaptık. Türkiye'deki işitme engelliler için Eskişehir'in farklı bir önemi var. Bunun nedeni ise; Türkiye'de işitme engellilerin aldığı eğitimler anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar Eskişehir'de veriliyor. Bu yüzden ilkini Eskişehir'de yaptık. İkincisini ise; İstanbul Kilyos'ta yaptık. Üçüncüsü içinse Kızılcahamam Şahinler Tabiat Parkı'nı uygun gördük. Bundan sonraki kampları; İzmir ve Elazığ'da yapmak istiyoruz. Doğu'da da yapmak istiyoruz çünkü Doğu illerinde de çok sayıda işitme engelli kardeşlerimiz var. Onlara da kamp kültürü ve doğa sevgisi kazandırmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Herkesin potansiyel bir engelli adayı olduğunu hatırlatan Onat, "Ulaşım konusunda biraz zorluk çektik ama buna rağmen kampa 160 kişi katıldı. Bu kişiler arasında 50 kişi işiten bireyler. Beraber kaynaşıp bir şeyler paylaşmak bizim için çok değerli" dedi.

FARKLI BİR TECRÜBE

Ankara'da Matematik öğretmenliği yapan ve işitme engeli bulunmayan Ceyda Özşimşek, işitme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları daha iyi anlamak ve onlarla iletişimde olmak için kampa katıldığını belirterek, "İşitme engelli değilim. Buraya empati kurmak ve farklı dünyaları keşfetmek amacıyla geldim. İnternette gördüm, Sessiz Kamp'a ilk kez katılıyorum. Çok farklı bir tecrübe oldu. Şimdiye kadar farkında olmadığımın bile farkında değilmişim. Burada işitme engelli bireyle, sağır birey farklı kavramlarmış onu öğrendim" diye konuştu.



MOTIVASYON OTOBÜSÜ DE SESSİZ KAMP'A GELDİ

"MOTIVASYON Otobüsü" ve "Sessiz Kamp", Kızılcahamam Şahinler Tabiat Parkı'nda güçlerini birleştirdi. İşitme engelliler ile işitsel engeli olmayan bireyler hem eğlendi hem öğrendi. İşitme engelli/sağır bireyler ile işitme engeli olmayan bireylerin bir araya geldiği ve empati kavramının güçlendiği "Sessiz Kamp 3" etkinliğine Kızılcahamam Belediyesi sponsorluğunda Motivasyon Otobüsü de katıldı. Kamp alanına 400 metre uzaklıkta bulunan Motivasyon Otobüsü'ne gelen katılımcılarla Motivasyon Otobüsü'nün fikir sahibi eğitimci Kudret Armağan, çeşitli etkinlikler gerçekleştirerek otobüsüne gelenlerle hem eğlendi hem öğretti.