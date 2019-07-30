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Madalyalarını, Başkan Erdoğan’a vermek istiyorlar

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Madalyalarını, Başkan Erdoğan’a vermek istiyorlar
Federasyon Başkanı Birol Aydın, "Dünya rekoru kıran kaptan Ali Topaloğlu ile yaptığı görüşmede sporcularımız madalya ve kupalarını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vermek istiyorlar. İlk fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımız ile buluşmak istiyorlar. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız özel sporcularımızı yakınen takip edip, destekliyor. Avrupa Şampiyonası sonuçları gösteriyor ki doğru yoldayız. 6 yıldır altyapıya yatırım yapıyoruz, performans sporcusu yetiriyoruz. Çıkmış olduğumuz bu yolda bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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Madalyalarını, Başkan Erdoğan’a vermek istiyorlar
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