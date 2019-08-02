Nöbete devam

BUGÜN NELER OLDU

Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan (Akıncı Üssü) kalkan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazanlılar, darbe gecesi yaşanan eylemlere ilişkin davaların görüldüğü Sincan Cezaevi önünde başlattıkları adalet nöbetini kesintisiz sürdürüyor. Kahramankazanlılar adalet nöbetini, 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'nde yaşananlara ilişkin görülen davada ara kararın verildiği duruşmada da sürdürdü. Nöbete katılan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, darbeci sanıkların yargılandığı Akıncı Üssü davasını takip etti.