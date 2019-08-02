Ya tesis verin ya tesisi verin

Çankaya Belediyesi'ne ait Çayyolu Semt Sahası'nda kapılar kırık, demirler eğilmiş zemin ise kötü durumda… Ne soyunma odası, ne duş alma imkanı ne de lavabolar var. Çocukların sahada yedek kulübesinde soyunması durumun ciddiyetini gösterir vaziyette. Yaşamkent İlker Spor Kulübü Başkanı Recep Salih İlker, sahanın işletme hakkının kendilerine verilmesini istedi. İlker, "Biz Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e kulüp olarak sahanın işletmesine talip olduğumuzu gerekirse buraya ödenen kira bedeli neyse ödeyeceğimizi söyledik. Bu sahanın kullanım hakkı bize ait olursa daha başarılı hizmet edeceğimizi anlatmıştık. Ayrıca sahanın bakımı yenilenmesiyle ilgili de dile getirdik. Sesimizi duyan olmadı. Çocuklar sahada soyunuyor. Bir soyunma odası bile tahsis edilmedi" diye konuştu.

BAŞKENTLİ OLMAK OLUMSUZ YANSIYOR

"Ankara, iddiasına ve konumuna yakışır, sportif başarı ve heyecanlara bir türlü arzulanan şekilde yelken açamıyor" diyen Yaşamkent İlker Başkanı İlker, "Özelikle futbolda Başkent'in üzerine adeta, 'ölü toprağı' serpilmiş gibi. Sadece futbol değil diğer branşlarda da durum hiç açıcı değil. Amatör spor branşları ihmalin ve acımasızlığın girdabında verilen çabalar yürek burkuyor. Maalesef 'Başkent' kimliği bir avantaj gibi görünse de bunun spora yansımaları tatmin edici değil. Yeterince 'Başkentlik' bilincinin gelişmemesi spordaki başarılara olumsuz yansıyor. Dünyanın tüm Başkentleri her alanda iddia sahibidir, lokomotiftir. Ankara, ekonomi, kültür, sanat, eğitim olmak üzere birçok konuda öncü olmuştur. Ama sporda iyi bir fotoğrafla karşı karşıya olmadığımızı net görüyoruz" ifadelerini kullandı.

YAN TARAFTA İÇKİLİ RESTORAN!

Aynı zamanda Çayyolu Spor'un sportif direktörü olan İlker, "Bizim Çayyolu ve Yaşamkent olarak 18 takımımız var. İki takımda sahaya girdiği zaman alanı kullanamıyoruz. İster istemez antrenman sayımızı azaltıyoruz. O yüzden ciddi boyutta sahaya ihtiyacımız var. Sahamızın hemen yanına yasalara aykırı olmasına rağmen içkili işletme verildi. Spor tesisinin yanında cami, okul ve içkili işletme var. içkili bir işletmenin bir nevi sunduğu imkanlar doğrultusunda antrenman yapar pozisyonda olduk" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. "Sahanın kullanım hakkı bize ait olursa daha başarılı hizmet edeceğimizi anlatmıştık" diyen İlker, "Geri dönüş yapılmadı. Galatasaray'a, Altınordu'ya, Sivasspor'a, Trabzonspor'a, Gençlerbirliği'ne, Ankaragücü'ne, Osmanlıspor'a oyuncu veriyoruz. Avrupa'da olsaydık bu başarıyla bizi tesise boğarlardı. Ama belediye bize destek değil köstek oluyor" dedi.



'ZEMİN ÇOK KÖTÜ KIŞIN ZORLANIYORUZ'

ANTRENÖR Rauf Melih Alpaslan yaşananlarla ilgili olarak, "Burada 3 kulüp aktif çalışma sürdürüyor. Sahayı ikiye bölüyoruz. İki takım çalışıyor. Hatta bazen o ikiye böldüğümüz sahayı da 2'ye ayırıp 4'te birinde bir takım çalışıyor. Zaten zemin olarak eski olduğu için kışın daha da kötü oluyor. Soyunma odası yok duş yok onun dışında çocukların gelip burada antrenman öncesi dinleneceği bekleyeceği bir yer yok" ifadelerini kullandı.