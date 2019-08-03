Başkentte ‘Kıbrıs Resepsiyonu’

BUGÜN NELER OLDU

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Orduevi'nde düzenlenen "Kıbrıs Resepsiyonu"na katıldı. Bakan Akar, "KKTC'nin haklı menfaatlerini korumak konusunda kararlı olduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Ankara'daki resepsiyona Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü katıldı. Resepsiyon çerçevesinde, "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" ile KKTC Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) 61. ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın (GKK) 43. kuruluş yıl dönümü, KKTC Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Ankara'da bulunan Gazi Orduevi'nde kutlandı. Resepsiyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hem KKTC hem de Türkiye için anlamlı ve önemli bir günü aynı anda kutladıklarını ifade etti.