Geleceğimiz için geri dönüştürüyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Sıfır Atık" projesi kapsamında Altındağ Belediyesi, ulaşımı kolay ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan yerlere Mobil Getirme Merkezi yerleştirdi. Yedi farklı atık türünün birbirinden ayrılarak atılacağı mobil merkezlerde; cam, kağıt, metal, plastik, pil, elektronik ve bitkisel yağ atıkları ayrı şekilde atılarak geri dönüştürülecek. Mobil Merkezler; Aydınlıkevler, Örnek, Güneşevler, Karapürçek, Hamamönü, Altındağ Belediyesi Hizmet Binası ve Orhan Kemal Caddesi'ne konuldu.Altındağ Belediyesi, Mobil Getirme Merkezleri'nin yanı sıra, ilçenin farklı noktalarına iç mekanlara konulması için 3 gözlü sıfır atık kumbaralarından da dağıttı. Kumbaralardan 200 adet yerleştirildi.