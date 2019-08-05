Büyükşehir’den okçuluğa darbe

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Büyükşehir Belediyesine ait olan Çankaya Koru Mahallesi'nde bulunan spor alanı kullanımındaki imarın 15569 ada 3 parsel üzerine sınırlı aynı hak tesis edilerek inşaat yaptırılması işi ihalesine katıldı. Okçuluk ihtisas kulübünün verdiği teklif uygun görülmesinin akabinde 14 Ocak 2019'da Feza İnşaat A.Ş ve Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü Derneği Ortak Girişimi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında sözleşme imzalandı. Sözleşme bedelleri yatırıldı. Projeyle ilgili olarak bütün alt, üst yapı statik, elektrik, mekanik çalışmalar ve projeler hazırlandı. Gerekli merciler tarafından onaylandı. 29 Mart 2019 tarihinde inşaat ruhsatını alan kulüp çalışmaların başlamasını bekledi.Ankara Okçuluk İhtisas Spor Kulübü Başkanı Okyay Tunç Küçükkayalar, "Büyük masraf yaptık. Projenin bölgeye ve Türk okçuluğuna değer katacak bir proje olduğu aşikârdır. Ankara'daki okçuların ihtiyacını karşılayabilecek tamamen kendi bütçemizle devlete herhangi bir yük getirmeden, bölgeye değer katabilecek bu projenin hayata geçirilmesi adına başkandan gerekli tavırları sergilemesini istiyoruz" dedi. Küçükkayalar, "Kulübümüz 2004 yılında kurulmuş bir spor kulübüdür. Türk okçuluğunun uluslar arası düzeyde hak ettiği noktaya ulaştırmak amacıyla kurulmuştur. Spor kulübümüz olarak Ankara'ya uzun zamandır güzel bir spor tesisi kazandırma hedefindeydik" diye konuştu.Yerelseçim sonrası Koru Mahallesi Muhtarı'nın bölge halkını örgütleyerek birtakım provakatif eylemlerde bulunduğunu söyleyen Küçükkayalar şu iddialarda bulundu: "Kanuna uygun bir şekilde hükümlülükleri yerine getirmemiş olmamıza rağmen 30-40 kişilik bir kalabalık toplanarak sanki bütün Çayyolu halkı istemiyormuş gibi bir algı yaratıldı. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Ankara il başkanını buraya davet ederek ve başka ilçelerden de grup toplayarak arazi önünde basın açıklaması yaptılar. Tesisimiz yapılmasın diye birtakım girişimlerde bulunuyorlar. Arazinin park olduğunu iddia ediyorlar. Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nın yanında bulunan arazi Büyükşehir belediyesine ait spor alanıdır. Kanunda tapuyla sabittir. Büyükşehir nezdinde baskı oluşturup bu tesisin yapılmasına engel olmak istiyorlar"Küçükkayalar, "Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinde baskı oluşturuldu. Burada tamamen 3-5 kişinin oluşturduğu bir grup var. Başkana baskı yapılıyor. Başkan Mansur Yavaş ile görüştüğümüzde projeyi beğendiğini ve bölge halkının görüşlerinin alınmasına ilişkin anket yapılmasını istediler. Çevrede yaptığımız anket çalışması sonucunda projenin yapılmasına yönelik yüzde 80'e varan destek çıktı" dedi.