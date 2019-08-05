Keçiören’de sünnet turu

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KeçıörenBelediyesi, sünnet olan bin 500 çocuk için Turgay Başyayla'nın sahne aldığı görkemli bir şölen düzenlerken, Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Allah onları kötülüklerden korusun, vatana millete hayırlı evlatlar olsunlar, bizler onların bu coşkusunu paylaşıyoruz" dedi. Fatih Stadında düzenlenen ve binlerce vatandaşın akın ettiği konser öncesi Türk Halk Müziği Sanatçısı Turgay Başyayla ile birlikte çift katlı otobüste sünnet olan çocuklarla mini bir Keçiören turu atan Başkan Altınok, "Meleklerimizin, istikbalimizin, çiçeklerimizin sünneti hayırlı olsun. Çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Fatih Stadında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yanı sıra şölene, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Alparslan Doğan, Meclis Üyeleri, STK Başkanları, muhtarlar, sünnet olan çocuklar ve aileleri ile birlikte binlerce vatandaş katıldı.Başkan Altınok, "Ölürüm Türkiyem" şarkısında Başyayla'ya eşlik etti. Alanı dolduran binlerin telefon ışıklarını açarak renkli görüntüler sergilediği gecede havai fişek gösterisi ve gökyüzüne bırakılan balonlar da renkli görüntüler oluşturdu. Oyun havalarıyla alandakileri coşturan Turgay Başyayla ise "Turgut Başkanımıza beni sizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum" dedi.