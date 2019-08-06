Hazal Ateş: Savunma sanayiinin kalbi!

Savunma, havacılık, uzay sektörü büyük bir dönüşüm ve hızlı bir gelişim gösteriyor. Dünyadaki 100 savunma sanayi şirketinden 4'ü Ankara'da bulunuyor. Ankara teknoloji üretiminde iddia sahibi şehirlerin başında geliyor. Bu sektörlerde yerli üretimin payı da hızla artıyor. Ankara il sınırları içindeki 12 sanayi bölgesiyle üretimin her alanında hizmet veriyor. Başta savunma olmak üzere birçok kritik sektörde ileri teknoloji yatırımlarının yüzde 30'una ev sahipliği yapıyor.

ROKETSAN, MAN, ASELSAN,

FNS Savunma Sistemleri, TUSAŞ Türk Havacılık başta olmak üzere Ankara'nın dünyaya açılan devleri arasında yer alıyor. Geçen hafta önemli bir adım daha atıldı. Avrupa'nın ikinci büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul Ankara'da üçüncü irtibat ofisini açtı. Yaklaşık 400 üyesi bulunan bu platformun amacı milli teknoloji hamlesini desteklemek.

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ASO ve ATO sanayinin kalbi Ankara'nın bu potansiyelini daha ileri taşımak için büyük bir görevi omuzlamış durumda. ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in sıkça ifade ettiği gibi Ankara "ileri teknoloji üssü kent" ilan edilmeyi hak ediyor. Özdebir, ekliyor; "Özel bir alan havacılık alanı. Bu alanda çalışan firmalarımızın artması yalnız sektör için değil diğer sektörler içinde avantaj sağlayacak, Türkiye'nin bu topraklarda bağımsız olabilmesi içni yerli üretim yapması önemli. Burada hepimize görevler düşüyor. Kendi aramızda rekabetçi olacağız ama aynı zamanda iş birliği de yapacağız. İş birliği yapabilme kültürümüzü birlikte geliştirebilmemiz lazım. Bu anlamda SAHA İstanbul'un göstermiş olduğu teşebbüsü takdirle karşılıyorum. Biz birlikte olduğumuz zaman güçlü olabiliriz."

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ATO Başkanı Gürsel Baran da, Türkiye'nin savunma sanayi açısından 15 yılda inanılmaz bir noktaya geldiğini belirterek, "15 yıl önce yerlilik oranı yüzde 20'lerde iken şimdi 60'lara geldi. Şimdi kendi silahımızı büyük oranla yerlileştirebiliyoruz. SAHA'nın attığı bu adımla İstanbul ve Ankara 'Bu işi daha iyisiyle nasıl yaparız?' niyetiyle güçlerini birleştiriyor. Bu ülkemiz için çok önemli bir adım" diyor. Hadi hayırlısı! Ankara, sadece idari, bürokratik alanda sanayide Türkiye'nin küresel gücünü omuzlayan bir başkent. Unutmayalım ki sadece iş dünyası değil, belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına kadar her kesim bu güce güç katmakla sorumlu.