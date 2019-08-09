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Derin dondurucularda artış

VUSLAT AY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2019
Derin dondurucularda yüzde 10 artış
Ankara Klimacılar Buzdolapçılar ve Tamircileri Odası Başkan vekili Necdet Çerkeşli, "Kurban bayramı öncesi derin dondurucu satışlarımızda artış söz konusu. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10 bir artış var" dedi. Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte vatandaşlar etlerini muhafaza etmek için derin dondurucu almaya yöneldi. Her yıl olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi en çok satılan beyaz eşya ürünü arasında yer alan derin dondurucu vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü. Çerkeşli, "Derin dondurucu alacak vatandaşlar elektrik tasarrufu, hacmi ve garantisine dikkat ederek seçiyor. Satışlarımız yüzde 10 arttı. Vatandaşlar kurban eti kesildikten sonra en az 5-6 saat etin dinlendirilerek derin donduruculara poşetlenmiş vaziyette koymalarını istiyoruz" dedi.
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Derin dondurucularda yüzde 10 artış
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