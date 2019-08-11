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Ankaralılar, Çamlıdere’yi gezdi

’yı tanıyoruz” kültür gezileri başlatan , şu ana kadar 700 kişiyi başkentin saklı cenneti Çamlıdere’ye götürdü

Giriş Tarihi: 11.8.2019
Ankaralılar, Çamlıdere’yi gezdi
ALTINDAĞ belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla organize edilen "Ankara'yı tanıyoruz" kültür gezileri tüm hızıyla devam ediyor. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Erkek Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerinin katıldığı gezilerin ilk durağı başkentin doğal güzellikleriyle meşhur ilçesi Çamlıdere oldu. Her gün farklı bir merkezin katıldığı gezide; Doğa ve Hayvan Müzesi, Terazi Müzesi, Oyuncak Müzesi ile Ali Semerkandi Türbesi ile müzesi ziyaret ediliyor. Geziye katılan Altındağlılar daha sonra Aluçdağı Milli Parkı'na giderek doğayla iç içe bir gün geçiriyor. Bugüne kadar yaklaşık 700 kişinin katıldığı geziler sayesinde Ankara ekonomisine de katkı sağlanıyor. Gün boyunca Çamlıdere'yi gezen vatandaşlar bölgedeki yöresel ürünlerden de satın alarak esnafa katkı sağlıyor. Altındağlılar Çamlıdere'nin yanı sıra; Polatlı, Beypazarı ve Nallıhan'ı da gezecek. "Ankara'yı tanıyoruz" kültür gezilerine 5 bin kişinin katılması planlanıyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle ara veriler geziler 26 Ağustos Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.
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Ankaralılar, Çamlıdere’yi gezdi
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