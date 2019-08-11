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Berkant Şahin Kök artık Etimesgut Belediye’de

Kayserispor ile sözleşmesini karşılıklı fesih eden genç orta saha oyuncusu Berkant Şahin Kök’ün yeni adresi Başkent oldu

Giriş Tarihi: 11.8.2019
Berkant Şahin Kök artık Etimesgut Belediye’de
TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor, İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesini fesih eden Berkant Şahin Kök ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda Ankara Etimesgut Belediyespor forması giyecek olan Berkant Şahin Kök, resmi sözleşmeye imza attı ve yeni takımı ile antrenmanlara başladı. 2010 yılında futbola Eskişehirspor'da başlayan Berkant Şahin, D.S.İ Bentspor, Silivrispor, Ankara Demirspor ve son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giydi. Sarı-Kırmızılı takımla 2020 yılına kadar sözleşmesini bulunan Berkant Şahin Kök, yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldı.
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Berkant Şahin Kök artık Etimesgut Belediye’de
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