Berkant Şahin Kök artık Etimesgut Belediye’de

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TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Etimesgut Belediyespor, İstikbal Mobilya Kayserispor ile sözleşmesini fesih eden Berkant Şahin Kök ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda Ankara Etimesgut Belediyespor forması giyecek olan Berkant Şahin Kök, resmi sözleşmeye imza attı ve yeni takımı ile antrenmanlara başladı.Sarı-Kırmızılı takımla 2020 yılına kadar sözleşmesini bulunan Berkant Şahin Kök, yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldı.