Özel sporcularımızdan iki madalya

BUGÜN NELER OLDU

TAYLAND'IN başkenti Bangkok'ta yapılan 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları puanlı turnuvası ITTF PTT OPEN BANGKOK Masa Tenisi Turnuvası'nda tek kadınlarda Ebru Acer altın madalya kazandı. Aynı turnuvada bir diğer özel sporcu Sümeyra Türk ise, bronz madalyanın sahibi oldu. Madalya töreni sonrası konuşan federasyon başkanı Birol Aydın,ifadelerini kullandı.