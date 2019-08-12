Kurban Bayramı coşkuyla karşılandı

BUGÜN NELER OLDU

Bayramı, başkentte sevinçle karşılandı. Vatandaşlar bayram namazı için camilere koştu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm camilerde okunan bayram namazı hutbesini vatandaşlar dikkatle dinledi. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, Başkent Ankara'da güne bayram namazıyla başladı. Kurban Bayramı için 7'den 70'e birçok vatandaş camilere akın ederken, Kocatepe Camii de her bayramda olduğu gibi yine vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği cami oldu. Endonezya, Somali, Yemen, Libya, Gana, Nijerya, Afganistan gibi Müslüman ülkelerin vatandaşları da Kocatepe Camii'ni tercih etti. Kılınan bayram namazı ve okunan hutbenin ardından camide bayramlaşma başladı. Birçok vatandaş birbiriyle bayramlaşırken, çiçekçi ve simitçiler cami bahçesinin dışında yerini aldı. Cami girişi adeta çiçek bahçesine döndü. Vatandaşlar namazın ardından çiçekçilere yoğun ilgi gösterdi. Yetişkinler ve minikler sevdikleri için çiçek aldı. Kocatepe Camisinin çevresini mesken tutan simitçiler de vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Namazı kılan bazı vatandaşlar cami avlusunda fotoğraf çektirdi. Bayram namazını Kocatepe Camii'nde kılan vatandaşlar Kurban Bayramı'nda sevdikleriyle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmek istediklerini dile getirdi. Bayramda, ailelerini