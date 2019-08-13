Bulaşıkçılıktan patronluğa

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Ankara'da?yaşayan Tamer Özkan (53), 11 yaşında bir restoranın bulaşıkhanesinde yaklaşık 2.5 yıl bulaşıkçılık yaptıktan sonra mutfağa geçerek aşçı oldu. Özkan, daha sonra Başkent'te bazıları ortak, birçok restoran açtı. Hala bir restoranı ortak olarak işleten Özkan, bunun yanında sektörde danışman olarak da hizmet veriyor. Tamer Özkan, bir bankanın hentbol takımında oynarken babasının sporcu olmasına karşı çıkması üzerine 11 yaşında bir restoranın bulaşıkhanesinde işe başladı. Daha sonra garson ve kalfa olarak çalışmaya hayatına devam etti. Yemek yapmaya ilgi duyan Tamer Özkan, ardından da mutfağa geçerek aşçı oldu. Daha sonra Almanya ve Fransa'ya giderek mutfakta kendisini geliştiren Özkan, Türk mutfağını tanıttı. Yurt dışında eğitim alan Tamer Özkan, döndüğünde Başkent'te bazıları ortak, birçok restoran açtı. Hala ortak olduğu restoranı işleten ve sektörde danışman olarak hizmet veren Tamer Özkan, hayatının dönüm noktasının bulaşıkhanede işe başlamak olduğunu söyledi.