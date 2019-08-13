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Kurbanlar yine kesildi

’da tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlar, kurbanlarını belediyelerin belirlediği kesim noktaları dışındaki kesti

Giriş Tarihi: 13.8.2019
Kurbanlar yine açık alanlarda kesildi
Başkent'te Kurban Bayramının birinci günü vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren ibadetlerini yerine getirmek için aldıkları kurbanlıklarını kesmeye başladı. Ankara genelinde belediyelerin belirlediği kesim noktalarında sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Öğle saatlerinde bu yoğunluk daha da arttı. Vatandaşlar, kesim noktalarında veteriner hekim nezaretinde kurban ibadetlerini yerine getirdi. Bazı kişiler, tüm uyarılara rağmen kesim noktaları dışındaki açık alanlarda kurbanlarını kesmeyi tercih etti. Birçok kişi, sokak ortasında, evlerinin bahçesinde ve boş arazilerde kesim yaptı. Özellikle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yol kenarlarında ve boş arazilerde yapılan kesimler, objektiflere yansıdı. Kurban keserken elini, kolunu, bacağını keserek yaralanan acemi kasaplar da hastanelerde tedavi edildi.
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Kurbanlar yine açık alanlarda kesildi
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