Suriyeli okul öncesi çocuklara yaz okulunda Türkçe eğitimi veriliyor

BUGÜN NELER OLDU

Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi' (PICTES) kapsamında Suriyeli çocuklara yönelik ilk defa yaz döneminde okul öncesi eğitimi uygulaması başlatıldı. Ankara ile birlikte 26 ilde süren uygulamada Suriyeli çocuklar, Türk çocuklarla aynı sınıflarda eğitim görerek Türkçe öğreniyor. Proje ile Suriyeli çocukların okula belirli bir Türkçe seviyesiyle başlayıp, daha kolay uyum sağlamaları hedefleniyor. PICTES projesi, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların eğitime erişimine katkı sağlamak ve Türk eğitim sistemine entegrasyonundaki çabalarında Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) destek vermek amacıyla 2016 yılının Ekim ayında başlatıldı. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilen ve Avrupa Birliği (AB) fonuyla finanse edilen projenin ikinci aşamasında ilk defa bu yaz döneminde 'erken çocukluk dönemi' eğitimi uygulanırken, okul öncesi çağdaki Suriyeli ve Türk çocukların hem ilkokula hazırlanmaları, hem de birbirleriyle kaynaşmaları amaçlandı. 1 Temmuz'da başlayan ve 31 Ağustos'ta sona erecek 9 haftalık eğitim döneminde 5-6 yaş grubundaki daha önce hiç okula gitmemiş çocuklara haftada 30 saatlik eğitim veriliyor.