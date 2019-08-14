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Keçiören ’ne ziyaretçi akını

Giriş Tarihi: 14.8.2019
Keçiören Etnografya Müzesi’ne ziyaretçi akını
KEÇIÖREN Belediyesi'ne bağlı Estergon Türk Kültür Merkezinde hizmet veren ve Türkiye'nin farklı illerinden eserlerin toplanmasıyla Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemini yansıtan Etnografya Müzesi'nde 1096 eser sergilenirken, müzeyi son 6 ayda ziyaret edenlerin sayısı ise 70 bini geçti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Estergon Türk Kültür Merkezi içerisinde yer alan müze için, "Tarihin bize miras bıraktıklarını korumak, gelecek kuşaklara anlatmak için görsel bir hafıza olan müzelerimize gereken değeri vermekle yükümlüyüz" ifadesini kullandı. Eserlerin bir kısmı Kına Gecesi Seremonisi, Sünnet Odası, Türk Hamamı, Kahve Kültürü, Selamlık, Türk Mutfağı, Oturma Odası, Günlük Oda, Bakırcı Odası, Çeyiz Odası, Eski Ankara Sokağı ismi verilen camekânlı bölümlerde, diğerleri ise vitrinler ve özel bölümlerde sergileniyor.
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Keçiören Etnografya Müzesi’ne ziyaretçi akını
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