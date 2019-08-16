Kızılcahamam’da sinema keyfi başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Kızılcahamam'da 19-22 Ağustos tarihinde, açık havada olacak 4 film gösterimi ile Kızılcahamamlılar nostalji dolu günler yaşayacak. Gösterimlerde, "Bizim İçin Şampiyon", "Ayla", "Babam ve Oğlum" ve "Ertuğrul 1890" filmleri gösterilecek. Hemşehrilerinin aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu bir yaz geçirmeleri için ilk kez açık hava sinema gösterimleri düzenlediklerini ifade eden Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Kızılcahamam kültürün, sanatın, sosyal yaşamın ve Cumhuriyetin başkenti, Ankara'nın Ak Ciğeridir. Kızılcahamamlıların kültürel ve sosyal etkinliklerden eksik kalmaması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz ve gece gündüz çalışmalarımıza devam ediceğiz. 4 gün boyunca sürecek açık hava sinema gösterimlerinde tüm ilçe sakinlerine iyi seyirler diliyorum" şeklinde konuştu.