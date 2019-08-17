Pazarda özel solüsyonla temizlik

Kahramankazan Belediyesi, yalnızca ilçe halkının değil, ilçe dışından gelen vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Salı Pazarı'nı özel solüsyonlarla temizleyerek dezenfekte ediyor. Vatandaşlar ve pazarcı esnafı da daha hijyenik bir ortamda alışveriş yapma imkanı buluyor.

HEDEF SAĞLIKLI PAZARLAR

Temizlik ve Sağlık İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, Salı Pazarı'nı açılışından önce ve sonrasında sürekli olarak özel solüsyonlarla temizliyor. Ekipler, pazar yerlerini tepeden tırnağa yıkayarak, temiz bir ortam oluşturuyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ekiplerin hazırlanan özel solüsyonla pazar alanlarını açılış öncesi ve sonrası temizlediğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın ve pazarcı esnafının ferah ve temiz bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.