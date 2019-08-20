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Büyükşehir’den projesi’ne destek

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Büyükşehir’den sıfır atık projesi’ne destek
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü, 'Sıfır Atık Mavi Projesi' kapsamında Mogan Gölü'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği proje, tüm kıyı şeridi, göller, nehirler ile su kaynaklarının temiz tutulması ve atıkların toplanmasını amaçlıyor. Proje kapsamında Gölbaşı Mogan Gölü'nde göl dibi ve kıyı temizlik çalışması yapıldı. "Su Varsa Hayat Var" sloganıyla gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına İtfaiye Daire Başkanlığı dalgıç ekibi de katıldı.
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Büyükşehir’den sıfır atık projesi’ne destek
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