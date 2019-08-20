Hakkını aramaya Ankara’ya geliyor

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, yerel seçimler sonrası koltuğa oturur oturmaz ilk etapta 284 kişiyi işten çıkardı. İşine son verilenlerden biri olan 49 yaşındaki Bayram Bektaş'ın işe geri dönmek için yaptığı tüm girişimleri cevapsız kaldı. Son çareyi Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne gitmekte bulan Bektaş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na durumu anlatmak istiyor. CHP liderinin seçim öncesi "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" dediğini hatırlatan Bektaş, "Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy da daha belediye başkan adayıyken yanımızda olduğunu ve kimsenin işten çıkmayacağını beyan etmişti. Ama başkanlık koltuğuna oturur oturmaz bizi işimizden etti. Hiçbir kusurum yokken işimizden olduk. Bu hak yemek. Başkan Aksoy, köprüyü geçiş metaforunu iyi kullandı. Hepimizi kullandı. Ayrıca adaylık sürecinde maaşlarımızın az olduğunu ve yükseltmek için elinden geleni yapacağının da altını çizen Serdar Aksoy, bırakın maaş yükseltmeyi işten çıkarılmadan önce bile maaşlarımızı ödemedi. 24 Haziran'da işten çıkarıldıktan bu gene kadar işe iade işlemi için tüm girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Dilekçe yazmıştım. Onun bile üstüne çizik atılıp geri gönderildi. Hiçbir şekilde kendisine ulaşamıyoruz" dedi.



SON UMUT ANKARA YOLLARI

İKI bayrama da işsiz girdiğini ifade eden Bayram Bektaş, şöyle devam etti: "Emek, dayanışma, hak, hukuk, adalet söylemlerinin CHP'li yöneticilerin ağızında sadece bir söylem olduğunu gördüğüm ve yaşadığım için bisikletle Ankara yolculuğumu başlatıyorum. Bankamatik memurluğu yapmadım, çalmadım çırpmadım, yan gelip yatmadım buna rağmen işten çıkarıldım. Sesimi duyurmak, yapılan haksız, dayanaksız uygulamaların, seçim meydanlarında oy almak uğruna verilen sözlerin asla tutulmadığını, hepsinin koca bir yalan olduğunu göstermek istediğim için pedal çevireceğim. İki bayramı buruk geride bıraktım. 4 evladıma bayramlık alamadım. İşte bu yüzden haklı mücadelemiz hukuki yollarla sonuna kadar devam edecektir" diye konuştu.