Hazal Ateş: Ankaralı sanayici umutlu

Başkent artık sadece siyaset ve bürokrasinin merkezi değil! Sanayi, ticaret ve tarımla Türkiye ekonomisine güç katan şehirlerin başında geliyor. Ülkenin ikinci büyük tahıl ambarı… Ulaşımda kavşak rolü üstlendiği için ticarette önemli rol üstleniyor. Sanayi üretimi ihracata büyük katkı sağlıyor. İmalat sanayi ürünlerinde 6 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirmiş durumda. Savunma sanayinin dev şirketleri kentin en büyük gücü. Yine üretilen ileri teknoloji ürünlerinin büyük bölümü yine Ankara'da üretiliyor. Bu oran yüzde 20'ler civarında. Teknokentler, organize sanayi bölgeleri büyük gelişim gösteriyor. Sadece başkent OSB'de 350'ye yakın firma faaliyet gösteriyor. Bu bölgelerde binlerce istihdam yaratılıyor. Makineden bilişime, savunmadan döküme kadar her alanda üretim yapılıyor.

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Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı Ankaralı sanayicilerin de yüzünü güldürmüş durumda. Faiz konusu, ASO ve Merkez Bankası arasında uzun yıllar polemik konusu oldu. ASO Başkanı Nurettin Özdemir, faizler konusunda doğru bir adım atıldığını belirterek, ekliyor; "Türkiye'de talep yönlü değil maliyet kaynaklı bir enflasyon var. Bu maliyet kurlardaki artış ve faizlerden kaynaklanıyor. İşletmeler bu maliyeti sattığı mallara koyuyor. Bu da enflasyonu tetikliyor. Faiz indirimiyle birlikte kurlar da düşmeye başladı. FED kararlarına da bakınca Eylül'de daha ucuz ve bol para olacaktır. Merkez Bankası bu fırsatı değerlendirerek faiz indirimine devam ederse enflasyonda ciddi bir düşüş olur!" Nurettin Bey, bu kararın ardından bankaların da faizleri aşağı çekmesi gerektiğinin altını çiziyor. Hadi hayırlısı! Ankaralı sanayiciler "güçlü Türkiye güçlü ekonomi" yolunda büyük bir görevi omuzlamış durumda. İnanıyorum ki sadece kamu değil özel bankalar da Türkiye ekonomisini omuzlayan sanayicilerimizin yanında yer alacaktır. Düşük faiz deyip geçmeyin! Sanayicinin maliyet yükü hafifledikçe yatırım, üretim, istihdam, büyüme, kalkınma ivme kazanacaktır.